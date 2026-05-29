Главный враг рождаемости прячется дома: страшная причина женского бесплодия

Домашнее насилие в России остается вне зоны жесткого законодательного контроля, потому что семья воспринимается как закрытая территория, считает писательница, общественная деятельница Мария Арбатова. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru она объяснила, почему нежелание государства вмешиваться в частную жизнь бьет по демографии и здоровью женщин.

Семья как правовой вакуум

По мнению эксперта, отказ от принятия специального закона о профилактике домашнего насилия был продиктован позицией РПЦ и опасениями депутатов перед ювенальной юстицией. В итоге сложилась ситуация, когда слабые члены семьи — женщины, дети и старики — фактически лишаются защиты законодательства внутри своего дома.

"Официальные люди рассказывают о том, что семья — закрытое учреждение, в котором она сама по себе разберется. Из этого получается, что женщины и дети — не граждане, их не защищает российское законодательство", — заявила в эфире Pravda.Ru Мария Арбатова.

Статистика правоохранительных органов подтверждает масштаб трагедии: на десять убитых женщин приходится лишь один погибший мужчина. При этом значительная часть осужденных женщин — это те, кто защищался от насильника в ситуации, когда полиция бездействовала. Часто такие истории начинаются с игнорирования жалоб жертв правоохранителями.

Психологический барьер для рождаемости

Государство ставит задачу преодолеть затянувшуюся демографическую яму, призывая рожать больше детей. Однако игнорирование насилия внутри союзов прямо противоречит этим целям. Страх и постоянная тревожность из-за побоев становятся физиологическим барьером для продолжения рода.

"Огромный процент при абсолютном физическом здоровье не может забеременеть. А потому что били. У женщины такая высокая тревожность, что ни черта не получается", — подчеркнула в эфире Pravda.Ru Мария Арбатова.

Мария Арбатова отмечает, что даже при внедрении новой стратегии по изменению демографических показателей не учитывается психологическое состояние женщин. Насилие в родительских семьях формирует сценарий, который дети переносят в свою взрослую жизнь, выбирая агрессивных партнеров и отказываясь от деторождения из-за внутреннего стресса.

Как сохранить союз без крови

В России обсуждают разные способы укрепления ячеек общества, в том числе предлагают денежный стимул для крепких браков. Но материальные выплаты не решат проблему, если в основе отношений лежит подавление. Арбатова уверена: начинать нужно с работы психологов, а не с эндокринологов или чиновничьих указов.

Ответы на популярные вопросы о домашнем насилии

Почему в России нет отдельного закона против домашнего насилия?

Законодатели полагают, что норм Уголовного кодекса достаточно, а расширение полномочий опеки может привести к избыточному вмешательству в дела семьи.

Как насилие влияет на рождаемость?

Регулярные побои и высокий уровень стресса вызывают психологическое бесплодие даже у физически здоровых партнеров.

Кто чаще всего становится жертвой в семье?

По статистике, наиболее уязвимыми являются женщины, дети и пожилые люди, которые не могут дать физический отпор и зачастую не получают оперативной помощи от полиции.

