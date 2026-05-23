Скрытые убийцы на коже: какие родинки могут внезапно превратиться в злейшего врага

Родинки ассиметричной формы с темным или голубоватым оттенком требуют обязательного удаления ради профилактики онкологии, отметила врач дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. О правилах контроля за состоянием кожи и защите от опасных новообразований специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Ультрафиолетовое излучение провоцирует появление клеточных мутаций, которые напрямую влияют на трансформацию родинок. Когда естественные защитные системы организма перестают справляться с нагрузкой, патологические клетки могут переродиться в злокачественную опухоль.

"Под действием ультрафиолета возрастает количество клеточных мутаций. Эти мутации и есть изменение родинок. Если наши защитные факторы, такие клетки, как фактор некроза опухоли-альфа, не справляются, то вот эти патологические клетки остаются, они превращаются в рак, начинают размножаться бесконтрольно, и мы получаем меланомы в итоге", — объяснила Татьяна Егорова.

Особое внимание следует уделять визуально измененным объектам на коже. Ровные коричневые родинки обычно не несут угрозы — за ними достаточно просто наблюдать и раз в год посещать врача, в том числе в рамках бесплатных осмотров в День меланомы. Но потенциально опасные образования оставлять нельзя.

"Есть родинки подозрительные, как я уже сказала, вот такие черные неровные формы с голубым немножко отливом. Такие родинки я советую удалять всегда. Допустим, даже если это на лбу находится, пока она маленькая, лучше ее удалить", — считает дерматолог.

При наличии генетической предрасположенности к меланоме меры предосторожности должны быть максимальными. В таких случаях рекомендуется избегать поездок в экваториальные страны с прямым углом падения солнечных лучей. Необходимо постоянно использовать защитные кремы с фактором 50+, носить головные уборы или даже специальные закрытые солнцезащитные костюмы и маски по примеру жителей азиатских стран.

Резкие изменения кожи могут произойти буквально за две-три недели — родинка начинает кровоточить или изъязвляться. В подобной ситуации алгоритм действий в рамках ОМС прозрачен: пациент обращается к дерматологу, который оценивает риски и направляет его к онкологам. Специалисты проводят иссечение в пределах здоровых тканей и отправляют материал на анализ.

"Дальше делается гистологическое исследование, смотрит клеточный состав, и дальше уже решают, что дальше делать. Иногда это ограничивается просто удалением родинки", — пояснила Татьяна Егорова.

