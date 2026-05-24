Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок

Изменение цвета и размытые контуры родинки могут сигнализировать о развитии смертельно опасного заболевания, заявила врач, дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. О правилах контроля за состоянием кожи специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Далеко не всегда получается вовремя заметить перерождение тканей, поскольку для этого требуется профессиональный взгляд. Чаще всего люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, когда новообразование начинает кровоточить и покрываться язвами.

Заподозрить неладное можно по специфическим признакам. Подозрительные родинки меняют цвет, приобретают черно-синий окрас, теряют ровные границы и начинают физически ощущаться. Сфотографируйте пятнышко на телефон с хорошим разрешением. Если при увеличении не увидите четкого контура — это веский повод для визита к доктору. Беспечность в данном вопросе грозит крайне тяжелыми последствиями.

"Это приводит к меланоме, конечно. А меланома — это самая страшная опухоль. Она быстрее всех метастазирует и ведет к летальному исходу", — считает Татьяна Егорова.

На ранней же стадии, пока образование еще маленькое, проблему можно решить хирургическим путем в пределах здоровых тканей и жить спокойно.

Серьезным триггером для опасного перерождения клеток выступает регулярное механическое повреждение кожи. Образования, которые находятся в местах постоянного трения, например, от элементов одежды, дерматологи рекомендуют превентивно удалять. Постоянная травматизация запускает процесс малигнизации — превращения здоровых тканей в патологические.

Другим мощным фактором риска является ультрафиолетовое излучение. Прямые солнечные лучи способны многократно повысить вероятность развития онкологии, поэтому кожу необходимо защищать специальными водостойкими солнцезащитными стиками.

Полная запись программы с Татьяной Егоровой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.