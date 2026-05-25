Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи

Лотерейный билет может стать главным триггером для развития тяжелой психической зависимости у людей, раздавленных ипотеками и безденежьем, считает врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Что заставляет человека спускать весь семейный бюджет на призрачный шанс разбогатеть, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Покупка лотерейного билета изредка, ради забавы — это вполне безобидная история, не приносящая семье ущерба. Однако ситуация кардинально меняется, когда человек начинает урезать семейный бюджет и тратить последние средства в надежде на крупный выигрыш.

Подобная зависимость нередко формируется у людей, которые долгое время живут в условиях жесткого финансового стресса, боятся потерять доход из-за болезней и не уверены в завтрашнем дне. В такой момент покупка билета кажется им единственным выходом из замкнутого круга. Находясь в азартном состоянии, человек перестает объективно оценивать реальность и верит, что победа уже близко.

"Так же, как люди, которые лудоманы, которые играют. Им же фиолетово сколько времени прошло, ел он или нет. Потому что он весь в процессе, так и здесь. Ему кажется, что он ещё чуть-чуть, и выиграет", — отметила Лариса Никитина.

Игровой процесс затягивает настолько, что в ход могут идти даже советы астрологов и тарологов. В итоге зависимый оставляет деньги лишь на самую скудную еду, отдавая всё остальное за призрачный шанс. Когда иллюзии рушатся, наступает разочарование из-за осознания загубленных лет и упущенных возможностей. В подобных случаях человеку уже требуется серьезная психологическая помощь.

