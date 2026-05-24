Смертельный джекпот: как сорванный в лотерее куш ломает даже самую крепкую психику

Внезапное многомиллионное богатство способно не просто разрушить привычный уклад жизни, но и буквально уничтожить неподготовленного человека, считает врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. О том, как погоня за лотерейным чудом перерастает в опасную зависимость, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Покупка лотерейных билетов для многих людей давно переросла рамки безобидной праздничной традиции. Когда человек сталкивается с финансовой нестабильностью или неуверенностью в завтрашнем дне, его психика начинает судорожно искать легкие и быстрые пути решения проблем. В такие моменты включается укоренившаяся с детства вера в сказочные чудеса, помогающая справляться с тяжелой реальностью.

Однако безобидный азарт может перерасти в настоящую болезнь. Зацикленные на выигрыше люди начинают тратить на билеты последние семейные сбережения, скупают их упаковками и пытаются математически просчитывать выигрышные комбинации. Подобное поведение возникает из-за глубокой безысходности и неуверенности в своем материальном благополучии.

При этом внезапное обрушение огромного богатства на неподготовленного человека зачастую приводит к трагическим последствиям. Огромные деньги требуют внутренней готовности к управлению ими. Без этого "счастливчики" быстро спускают миллионы на мимолетные развлечения и в итоге возвращаются к разбитому корыту.

"И если человек, грубо говоря, живёт на 30 тысяч в месяц, или на фиксированные 50 тысяч, и вдруг на него сваливаются сто миллионов, это его может не порадовать, а может даже убить, и в прямом смысле, и в переносном", — отметила Лариса Никитина.

Справиться с внезапным капиталом и приумножить его способны лишь те, кто прагматично вкладывает средства в дело или оборудование. Большинство же лотерейных историй заканчиваются печально, поскольку выигравшие люди оказываются ментально не готовы к столь мощной финансовой энергии.

