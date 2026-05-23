Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум

Добровольный отказ от прогулок и живого общения приводит к потере пластичности головного мозга и бьёт по психике, предупреждает клинический психолог Кира Макарова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказала, какие действия помогают сохранить ментальное здоровье.

Возможность заказать еду и работать не выходя из комнаты создаёт иллюзию полноценной жизни, но лишает нас главного — человеческого тепла. Психика человека устроена так, что для ощущения счастья нам жизненно необходимо смотреть друг другу в глаза и общаться вживую.

Даже обычные прогулки в компании друзей или домашнего питомца запускают важные химические процессы в организме. Присутствие близких или взаимодействие с животными стимулирует выработку окситоцина. Любая двигательная активность заставляет мозг напрягаться, контролировать координацию и положение тела, что защищает его от потери пластичности. Без движения главный орган нервной системы начинает работать хуже.

Для сохранения ментального здоровья и остроты ума критически важна и когнитивная нагрузка. Мозгу необходимо постоянно перерабатывать новую информацию. Самыми доступными и эффективными способами держать его в тонусе остаются чтение книг и устный счёт на скорость. Также не стоит забывать о профессиональном росте и поиске новых эмоций. Посещение театров, музеев и кинофестивалей даёт мощный стимул для создания нейронных связей.

"Я хочу сказать, что человек делает то, что ему удобно. И если, конечно, можно, не выходя из дома, понимаете, получить еду, увидеть всё, что нам нужно, можно найти в интернете. Зачем мне куда-то выходить, когда всё, казалось бы, есть? Но дело всё в том, что человеку нужен человек", — отметила Кира Макарова.

