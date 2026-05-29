Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее

Женщины в бизнесе и политике справляются с задачами гораздо быстрее мужчин, так как у них нет времени на долгие разговоры и самолюбование, считает писательница Мария Арбатова. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru общественная деятельница объяснила, почему женский подход к делам эффективнее мужского.

Почему женщины решают задачи быстрее

Мужские методы ведения дел часто буксуют из-за раздутого эго. Пока предприниматель тратит часы на рассказы о своем успехе, женщина успевает договориться о ключевых деталях по телефону. Арбатова подчеркивает: для женщин работа — это способ освободить время для семьи и личных дел, поэтому они не затягивают процессы.

"С мужиками надо договариваться четыре часа. Он будет надувать щеки и рассказывать, как сделал состояние. А женщине некогда — у нее дома дети, внуки и старые родители. Если ей надо сделать дело, она его сделает очень быстро", — отметила в эфире Pravda.Ru Мария Арбатова.

Такой подход помогает строить карьеру, хотя на практике дамам часто мешают предрассудки работодателей во время найма. При этом в скандинавских странах, где женщины массово пришли в политику, они не стали подстраиваться под мужские законы, а навязали свои стратегии и тактику.

Феномен успеха с нуля

В качестве примера реального влияния Арбатова привела Татьяну Бакальчук. В отличие от героинь списков Forbes прошлых лет, нынешние лидеры рынка часто создают империи самостоятельно, а не получают их в наследство или в результате брака. Женская интуиция и умение переключаться позволяют им превращать небольшие стартапы в гигантские корпорации.

Часто профессиональный рост сопровождается жестким графиком, и сегодня сотрудникам важно знать, как будет оплачиваться их дополнительное время на рабочем месте. Арбатова уверена: талант зарабатывать деньги не зависит от пола, но женская дисциплинированность дает фору в условиях конкуренции.

Эффективность на руководящих должностях сегодня ценится выше гендерных стереотипов, а соискатели чувствуют высокую стабильность своего положения в компаниях. Умение "балансировать" между домом и офисом делает женщин-руководителей более гибкими и устойчивыми к кризисам.

Ответы на популярные вопросы о женщинах в бизнесе

Правда ли, что женщины в политике ведут себя как мужчины?

Нет, это миф. В странах с развитой демократией женщины привносят свои тактики и мягкую силу, отказываясь от агрессивных мужских моделей поведения.

Почему женщины считаются более эффективными в переговорах?

Они меньше внимания уделяют статусным играм и самопрезентации, фокусируясь на конкретном результате и экономии времени.

Что мешает женщинам строить карьеру быстрее?

Основными препятствиями остаются семейная нагрузка и существующие стереотипы в оценке личных качеств, хотя ситуация в экономике постепенно меняется.

