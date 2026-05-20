Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит

Перекусы за компьютером и малоподвижный образ жизни часто становятся главными виновниками лишнего веса, заявила доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова. О скрытых триггерах, которые мешают нам худеть, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Многие из нас проводят за компьютерами и гаджетами долгие часы. В процессе этой рутины в ход идут чипсы, орешки и калорийная газировка. Мы увлечены работой или игрой и просто не фиксируем, сколько лишней еды отправляется в рот. Ситуация усложняется и для тех, кто принимает важные медицинские препараты.

"Это большая группа пациентов, которые получают терапию, в первую очередь, антидепрессантов, противотревожных и других средств, которые иногда могут на пищевое поведение и не давать в полной мере контролировать его. В этом случае нужна достаточно серьезная терапия, потому что у таких пациентов есть особенности гормонального статуса, которые мешают им похудеть. Но вопрос в том, что такую терапию противотревожную, антидепрессантную нужно обязательно продолжать", — считает Анна Гончарова.

Врач подчеркивает, что здесь важно найти баланс между приемом необходимых лекарств и снижением веса, которое требуется для защиты от диабета и болезней сердца.

Еще одним серьезным препятствием на пути к здоровью становится городская среда. Улицы переполнены соблазнительными ароматами фастфуда, а найти в кафе простую и полезную пищу — например, кусок запеченного мяса или стручковую фасоль — задача не из легких. Даже салаты часто подаются с жирными заправками.

"Поэтому большинство продуктов, которые соблазняют нас запахами, цветом, вкусом и широко представлены, непригодны как продукты при снижении веса и соблюдении правил управления питанием", — резюмировала диетолог.

Чтобы организм восстановился, эксперт рекомендует обратить внимание на дозированные физические нагрузки и качественный восьмичасовой сон, начинающийся с 23:00. Это поможет нормализовать биоритмы и убережет от ночных набегов на холодильник.

