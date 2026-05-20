Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод

Короткая вспышка гормонов счастья от съеденного втайне лакомства длится всего полчаса, но платить за нее приходится затяжным чувством вины и лишним весом. Эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист раскрыла психологические триггеры, которые заставляют нас срываться и уничтожать результаты долгих диет.

Многие люди склонны путать уважение к себе с банальной жалостью, которая часто приводит к неконтролируемому потреблению калорий. В моменты грусти или усталости в ход идут не только сладости, но и калорийные "бомбы".

"Чашка чёрного кофе — ноль калорий, а чашка кофе с молоком и сахаром по типу капучино по калоражу равна тарелке супа", — рассказала Анна Гончарова.

Такое поведение тесно связано с пищевой зависимостью, когда еда используется как суррогат счастья для борьбы с одиночеством, депрессией или социофобией. Вкусные продукты активируют выработку эндорфинов, однако это ложное чувство спокойствия и удовлетворения исчезает слишком быстро.

"Этот эффект длится 15-20, максимум 30 минут", — заявила диетолог.

После короткой вспышки удовольствия человек сталкивается с фазой вины и очередными невыполнимыми обещаниями начать новую жизнь завтрашним днем.

Чтобы разорвать этот замкнутый круг и победить рецидивирующее ожирение, необходим честный и комплексный подход. Современная медицина позволяет регулировать пищевое поведение и гормональный статус с помощью специальных средств, однако важнейшую роль играют и базовые привычки. Эксперт рекомендует подключать дозированные физические нагрузки и массаж. Активность не только увеличивает расход калорий и отвлекает от тяги к еде, но и нормализует сон. Полноценный восьмичасовой отдых, начинающийся строго с 23:00, гарантирует восстановление здоровых биоритмов организма.

