Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта

Вечный проигрыш в борьбе за стройность связан с банальной невозможностью отказаться от вкусной еды в периоды стресса и тревог, заявила доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова. О том, как детские привычки и гормоны мешают заняться собой, эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В нашей жизни, наполненной тревогами, страхами и стрессами, вкусная еда становится самым доступным утешением. Эта привычка формируется еще в детстве, когда за разбитую коленку или слезы ребенка успокаивают конфетой. В более взрослом возрасте любые переживания "заедаются" сладким или выпечкой. В результате в мозге закрепляется устойчивая психологическая цепочка: если тебе плохо, нужно пойти и съесть что-то вкусное.

"Еда и вкусные напитки — это те удовольствия, от которых человек в привычной жизни полный тревог, личностно значимых стрессов, страхов, боли, испытаний, часто не может отказаться. Вот эти удовольствия и мешают нам выигрывать борьбу со снижением веса и ожирением в целом", — говорит Анна Гончарова.

Когда такое переедание становится хроническим, человек сталкивается с ожирением. Самостоятельно разорвать этот круг крайне сложно, ведь лишний вес — это не просто распущенность, а собирательная группа заболеваний. Здесь часто замешаны инсулинорезистентность, нарушения обмена лептина и кортизола, а также проблемы с детоксикацией печени. Именно поэтому для эффективного похудения необходима долгая и командная работа психотерапевтов и эндокринологов. Чтобы понять скрытые причины набора веса, не обязательно сразу бежать в дорогостоящие клиники. Для начала достаточно честно посмотреть на себя в зеркало и, заметив лишние сантиметры на талии, принять решение остановиться.

