Вместо уроков — бойкот: главная ошибка родителей, которая превращает школьника в бунтаря

Родители обязаны обучить ребёнка базовым правилам социального поведения и уважения к педагогам ещё до того, как он переступит порог класса, считает семейный системный психолог Алёна Леонова. В эфире программы "Точка зрения" Pravda.Ru эксперт подробно разобрала причины противостояния между современными семьями и школой.

Взаимоотношения между семьёй и образовательными учреждениями за последние двадцать лет претерпели серьёзные изменения. Сегодня педагоги всё чаще сталкиваются с тем, что дети открыто саботируют их требования, опираясь на авторитет родителей. Проблема кроется в том, что мамы и папы порой сами противопоставляют себя школе, разрушая общую воспитательную базу. Вместо совместной работы над взрослением будущего гражданина взрослые транслируют ребёнку позицию, лишающую учителя всякого авторитета.

Корни проблемы уходят в девяностые, когда сменилась государственная система и привычные правила рухнули. Школа внезапно превратилась в место, которое просто оказывает "образовательные услуги". Тогда же появились люди, почувствовавшие себя хозяевами жизни и требовавшие к себе особого отношения. В итоге часть родителей, у которых остались личные обиды на учителей из собственного детства, решили отыграться и защитить себя маленького уже в лице своего ребёнка. Они начали заявлять в школах, что педагоги вообще не имеют права ничего требовать.

Психолог убеждена, что такой подход в корне неверен, ведь базовые границы и нормы должны закладываться именно в семье.

"Обязанность родителей — научить своего ребенка […] определенным правилам, в том числе социального поведения, в том числе обучить ребенка, что, переходя под ответственность другого взрослого, он должен его слушаться. Что, находясь в определенном месте, например, в школе, он обязан соблюдать правила этого места. И вот это обязанность родителей объяснить это ребенку", — считает Алёна Леонова.

Полная запись программы с Алёной Леоновой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.