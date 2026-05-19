Вместо загса — обратно к маме: такое поведение партнёра мгновенно убьёт любовь

Бытовая неряшливость и нежелание ухаживать за собой могут разрушить совместную жизнь с партнером, считает семейный системный психолог Алёна Леонова. О том, почему взрослые люди часто ждут от второй половины родительской заботы, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Когда человек привыкает, что дома за него всё делают родители, во взрослую жизнь он переносит те же ожидания. Начиная жить с партнером, он неосознанно ждет, что функции мамы или папы автоматически перейдут к новому спутнику. Однако вторая половина может оказаться совершенно не готова к роли круглосуточной няньки для взрослого человека с руками и ногами.

"Вот если человек в быту неряшлив до состояния неприятия, то есть есть же, условно говоря, такая норма, она достаточно широка. Но есть вещи, которые никому не понравятся. И тогда, да, если человек привык, грубо говоря, что за него делают вообще всё, вот совсем, и он вообще ничего не считает нужным делать, то он в отношении с другими людьми вступает в точно такую же позицию", — отметила Алёна Леонова.

Если у ребенка есть потребность организовывать пространство по-своему, это заметно еще в подростковом возрасте. Такие дети выстраивают собственную систему и яростно защищают личные границы от родительского вмешательства. Если же подростка полностью устраивает то, как за него все делает мама, то и во взрослом возрасте он просто надеется найти себе удобного партнера и продолжит жить так, как привык с детства, полностью переложив на другого все домашние обязанности.

