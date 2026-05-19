Комната подростка стала свалкой? Секретный метод приучения ребёнка к порядку

Современные подростки перестали помогать по дому из-за того, что их больше не воспринимают как полноценных помощников в семье, считает семейный системный психолог Алёна Леонова. О том, как победить детскую лень без скандалов и криков, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Многие родители сегодня бьют тревогу: подростки буквально живут в виртуальном мире, полностью игнорируя порядок в собственной комнате и любые домашние обязанности. Статистика подтверждает, что почти половина современной молодежи отстранилась от быта. Однако не стоит списывать всё исключительно на пагубное влияние гаджетов и интернета.

"Работа по дому никогда не была для любого подростка какой-то радостью, удовольствием или наградой, ни в коем случае. Это были домашние обязанности. Но в свое время, когда дети были включены в семейную систему на правах помощника, на правах практически равного человека, отвечающего за бытие, во многом на них ложились обязанности, допустим, на старших детей по присмотру за младшими. Раньше ребенок был полноценным помощником в семье. Сейчас это несколько изменилось, но в любом случае и тогда, и сейчас работа по дому для подростков не была чем-то интересным", — отметила Алёна Леонова.

Пытаться силой принудить взрослеющего человека к уборке — занятие бесперспективное. Начинать закладывать фундамент самостоятельности необходимо задолго до переходного возраста. Привычку ухаживать за собой и окружающим пространством важно прививать человеку еще в дошкольный период, буквально с трех лет. Именно в этом возрасте ребенок начинает отделять себя от матери, у него появляется пресловутое "я сам" и базовое понимание личных границ.

"Заставлять? Ну, попробуйте заставить. Формировать привычку ухаживать за домом, за местом своего проживания, за собой, безусловно, надо. И начинать нужно не с подростка, а ещё с дошкольника. То есть ребёнок посильные обязанности, по уходу за собой окружающим пространством должен нести самому раннего возраста. Вот как только он там научился, условно говоря, держать свою игрушку в руках, нужно ему каждый раз напоминать о том, что эта игрушка имеет свое место, свой домик, свой гаражик, какой-то там уголок, и эту игрушку нужно туда вернуть", — объяснила психолог.

Если вовремя приучить малыша убирать за собой игрушки и самостоятельно уносить грязные вещи в корзину для белья, то в будущем у него не возникнет проблем при виде веника или швабры. Во взрослую жизнь человек должен выходить подготовленным, обладая всеми автоматическими навыками самообслуживания, которые не берутся из ниоткуда.

Полная запись программы с Алёной Леоновой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.