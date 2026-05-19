Когда в каждой крошке ищут подвох: как забота о фигуре незаметно ломает психику

Постоянное стремление контролировать каждый съеденный кусочек пищи может сигнализировать о развитии серьезного нервного расстройства, отмечает врач-диетолог Анжелика Дюваль. О скрытых угрозах жестких пищевых ограничений специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Многие люди слишком поздно осознают, что их стремление к здоровому образу жизни переросло в жесткую фиксацию. В погоне за идеальным рационом они начинают взвешивать каждую крошку, испытывая постоянный страх перед едой.

"К сожалению, на практике таких людей действительно очень много. И это уже вопрос больше не диетологии, а психолога. То есть тут нужно заниматься уже в тандеме с человеком, который будет заниматься нервным расстройством, потому что это нервное расстройство, и в коллаборации с диетологом, который будет разрабатывать сбалансированный рацион. К сожалению, люди обращаются к диетологу только тогда, когда есть уже колоссальные нарушения, когда уже человек не может справиться с составлением собственного рациона, уже напортачил настолько, что уже чувствует себя плохо", — отметила Анжелика Дюваль.

Базовые пищевые привычки закладываются еще в раннем возрасте, и главную роль здесь играет поведение старших членов семьи. Когда ребенок возвращается домой голодным, нельзя перекладывать на него ответственность за выбор еды. В силу возраста у детей просто нет необходимых знаний, чтобы организовать полноценный и полезный прием пищи.

"Я рассказываю родителям о том, что такое быть примером, что вообще формирование отношения к питанию, она закладывается в семье. В этом культура питания в семье — это базовая, такая фундаментальная основа, благодаря которой ваши дети будут питаться правильно. Это не значит, что они никогда не сходят в фастфуд или никогда не будут жевать жевательную резинку. Нет, просто та база и основа, из которой состоит рацион, останется неизменной благодаря привычке, правильной привычке дома питаться", — пояснила диетолог.

