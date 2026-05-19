Худеем наперекор маркетологам: как обойти уловки на упаковках и очистить рацион

Потребители часто автоматически считают определенные продукты безопасными, поддаваясь уловкам производителей. Маркетологи отлично знают свое дело и умело манипулируют визуальными образами.
"Если вы обратите внимание, чаще всего это упаковки зеленого цвета. То есть это цвет, который у нас ассоциируется с аптекой, с лекарством, с чем-то здоровым", — сказала Анжелика Дюваль.
Чтобы обойти эти ловушки, необходимо внимательно изучать то, что написано на обратной стороне товара. Врач-диетолог рекомендует всегда анализировать состав продуктов. Безопаснее осознанно съесть обычную сладость с сахаром, но в меньшем количестве, чем увлекаться химическими заменителями.
Современная индустрия здорового образа жизни активно зарабатывает на человеческих тревогах и мифах. Ярким примером стали популярные протеиновые и мюсли-батончики. Изначально они создавались для профессиональных спортсменов и марафонцев, которым необходим быстрый и мощный заряд калорий во время тяжелых дистанций. Обычный человек, который просто час в день гуляет по беговой дорожке или занимается легким фитнесом, в такой избыточной калорийности не нуждается. Вся эта дополнительная энергия пойдет не на пользу, а отложится в организме в виде лишнего веса. Основой рациона должна оставаться натуральная, природная пища.
"Если вы там раз, два раза в неделю перекусите каким-то батончиком или какой-то вот такой вот пищей, это, конечно, не принесет вам вреда, но если это ежедневный рацион, и вы себе придумали или вам навязали мнение о том, что это как-то имеет отношение к здоровью, то это большая ошибка", — считает эксперт.
Готовая продукция глубокой промышленной переработки не должна заменять полноценную еду. Если такие товары преобладают в ежедневном меню, то первыми под удар попадают кишечник, печень, почки и поджелудочная железа.
