Худеем наперекор маркетологам: как обойти уловки на упаковках и очистить рацион

Слепое доверие красивым лозунгам на упаковках продуктов питания может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, отметила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист объяснила, почему популярная еда для похудения часто оказывается обычной маркетинговой уловкой.

Потребители часто автоматически считают определенные продукты безопасными, поддаваясь уловкам производителей. Маркетологи отлично знают свое дело и умело манипулируют визуальными образами.

"Если вы обратите внимание, чаще всего это упаковки зеленого цвета. То есть это цвет, который у нас ассоциируется с аптекой, с лекарством, с чем-то здоровым", — сказала Анжелика Дюваль.

Чтобы обойти эти ловушки, необходимо внимательно изучать то, что написано на обратной стороне товара. Врач-диетолог рекомендует всегда анализировать состав продуктов. Безопаснее осознанно съесть обычную сладость с сахаром, но в меньшем количестве, чем увлекаться химическими заменителями.

Современная индустрия здорового образа жизни активно зарабатывает на человеческих тревогах и мифах. Ярким примером стали популярные протеиновые и мюсли-батончики. Изначально они создавались для профессиональных спортсменов и марафонцев, которым необходим быстрый и мощный заряд калорий во время тяжелых дистанций. Обычный человек, который просто час в день гуляет по беговой дорожке или занимается легким фитнесом, в такой избыточной калорийности не нуждается. Вся эта дополнительная энергия пойдет не на пользу, а отложится в организме в виде лишнего веса. Основой рациона должна оставаться натуральная, природная пища.

"Если вы там раз, два раза в неделю перекусите каким-то батончиком или какой-то вот такой вот пищей, это, конечно, не принесет вам вреда, но если это ежедневный рацион, и вы себе придумали или вам навязали мнение о том, что это как-то имеет отношение к здоровью, то это большая ошибка", — считает эксперт.

Готовая продукция глубокой промышленной переработки не должна заменять полноценную еду. Если такие товары преобладают в ежедневном меню, то первыми под удар попадают кишечник, печень, почки и поджелудочная железа.

