Забудьте про калькулятор калорий и химию: трюк, который сжигает жир без голодания

Погоня за сниженной калорийностью и искусственными подсластителями вредит микрофлоре кишечника и может вызвать непредсказуемые химические реакции в организме, рассказала врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт развенчала популярные мифы о похудении.

Многие люди панически боятся калорий и стремятся максимально урезать свой рацион, однако такой подход является устаревшим. Калории — это просто эквивалент энергии, выделяемой при сгорании, и к реальной пользе продуктов они имеют мало отношения. Гораздо важнее обращать внимание на состав, указанный на упаковке, и избегать обилия химических соединений: ароматизаторов, усилителей вкуса и модифицированного крахмала.

Вместо перехода на синтетические компоненты для снижения веса необходимо просто уменьшить порции привычной еды. Природный сахар понятен нашему организму, тогда как искусственные альтернативы до сих пор остаются недоисследованными, особенно в вопросах их сочетаемости с другими продуктами.

"Любые сахарозаменители очень негативно влияют на кишечную микрофлору. То есть они вызывают брожение, метеоризм, вы начинаете плохо себя чувствовать. А наша микрофлора и то, что происходит у нас в кишечнике, — это равно наше здоровье", — отметила Анжелика Дюваль.

Взаимодействие различных добавок между собой никто не тестирует. Употребление условного протеинового батончика с суррогатами в сочетании с другими продуктами может привести к самым неожиданным последствиям, вплоть до образования камней в почках. Лучшим решением для здоровья будет отказ от сложных химических составов в пользу натуральной и простой пищи.

