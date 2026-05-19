Сладкая месть фитнес-батончика: как надпись "без сахара" водит покупателей за нос

Мода на здоровое питание и продукты с маркировкой "без сахара" часто становится уловкой маркетологов, которая не имеет отношения к реальной заботе об организме, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. О скрытых опасностях популярных фитнес-продуктов специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Погоня за идеальной внешностью заставляет людей массово скупать товары с красивыми надписями на этикетках. Мы привыкли оценивать лишний вес исключительно как эстетический недостаток, хотя в подавляющем большинстве случаев это сигнал о сбоях в работе желудочно-кишечного тракта. Маркетологи умело используют наше стремление к красоте и продвигают триггерные лозунги вроде "низкокалорийный" или "диетический".

Потребителям кажется, что такие перекусы станут легким ключом к стройности, но в продуктах из красивых упаковок натуральные компоненты заменяются концентрированными синтетическими веществами. Наш организм просто не приспособлен к тому, чтобы правильно усваивать подобные искусственные элементы в огромных объемах. Самым лучшим производителем еды остается природа, которая создала все компоненты в идеальном балансе. Например, фруктоза в обычном яблоке усваивается медленно и без резких скачков в крови благодаря клетчатке.

"На самом деле всё начинается очень издалека и даже к диетологии не имеет особого отношения. Всё дело в том, что мы привыкли смотреть на внешность", — отметила Анжелика Дюваль.

Попытки заменить натуральную пищу выделенными промышленным путем экстрактами и концентратами только вредят пищеварению и приводят к новым нарушениям.

Полная запись программы с Анжеликой Дюваль будет доступна на видеоканале Правда ТВ.