Капкан для жертвы: почему даже пойманный мошенник оставит всех с пустыми карманами

Банковские приложения и маркетплейсы сегодня защищены достаточно сильно, однако полностью обезопасить себя от уловок злоумышленников не может ни один человек, отметил эксперт по информационной безопасности Марсель Дандамаев. Об особенностях противодействия современным киберпреступникам специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Сейчас банки научились видеть обманные схемы, вычисляют чужие счета и блокируют подозрительные переводы. Они буквально умоляют клиентов остановиться и не отдавать свои деньги. Но мошенники всё равно находят лазейки. Обычно люди узнают о новой схеме обмана только тогда, когда пострадавших становится слишком много и они массово идут писать заявления в полицию.

Если человек всё-таки поверил обманщикам и сам перевёл им деньги с карты на карту, вернуть их будет почти невозможно. Поход в полицию мало что даст — поймают максимум того, на кого оформлена карта, но не факт, что у него вообще есть деньги.

"Тут параллельно можно подать иск о возмещении среза, так называемое незаконное обогащение, неосновательное обогащение. Другой вопрос — есть ли что-то у этого человека, у владельца карты?", — говорит Марсель Дандамаев.

Эксперт уверен, что учить цифровой грамотности нужно ещё со школы. Но ещё важнее — предупреждать пожилых людей. Им часто предлагают подработку в интернете: например, покупать товары на маркетплейсах за свои деньги и писать отзывы. Чаще всего за этим тоже стоят преступники.

"Надо отметить, что банковские приложения научились распознавать мошеннические схемы и счета либо дропперов так называемых, либо самих мошенников", — отметил специалист.

Обычно преступники не выдумывают ничего сверхсложного и пользуются самыми простыми уловками, поэтому главное — это наша бдительность.

