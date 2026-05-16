Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса

Новые схемы обмана с фейковыми маркетплейсами и арендой серверов для майнинга становятся всё более психологически точными, предупредил эксперт по информационной безопасности Марсель Дандамаев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист рассказал, как распознать мимикрию преступников под известные бренды и защитить свои данные.

Цифровое пространство накрыла очередная волна мошенничества, где злоумышленники используют интерес граждан к высоким технологиям и привычку совершать покупки онлайн. Одной из самых опасных ловушек остаются фишинговые ресурсы.

"Фейковые сайты основаны на том, что злоумышленник сразу получает данные с карты. А когда на легитимных сайтах вводятся данные, тогда идет перенаправление в банк", — отметил Марсель Дандамаев.

Чтобы не стать жертвой, важно обращать внимание на адресную строку. Мошенники создают доменные имена, которые лишь имитируют известные платформы. Часто разница заключается в одной лишней букве или смене доменной зоны с ru на net или com. На таких страницах полностью копируется визуальный стиль и логотипы брендов, чтобы усыпить бдительность пользователя.

Особое внимание преступники уделяют трендовым темам — нейросетям и майнингу. Поскольку многие зарубежные сервисы сейчас сложно оплатить из России, появляется множество посредников, обещающих помощь. Однако за предложениями выгодной аренды мощностей или доступа к ИИ часто скрывается обыкновенная фикция.

"Пользователи не совсем опытные и не могут распознать мошенника. На этом они и играют — делают свои инструкции, пишут статьи и видят заинтересованность пользователей", — считает Марсель Дандамаев.

Для безопасности эксперт рекомендует использовать банковские кнопки оплаты, которые исключают прямой ввод реквизитов карты на сомнительных страницах. В этом случае банк присылает уведомление, где четко видно, кому и за что направляются средства, что позволяет вовремя заметить подмену.

