Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком

Рынок аренды становится похожим на заказ такси, где все хлопоты берет на себя программа. Инвестор, финансовый аналитик Николай Моженков рассказал, как удаленное управление упрощает жизнь собственникам в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Теперь владельцу даже не нужно выходить из дома, чтобы передать ключи. Такие решения позволяют получать деньги сразу на счет, не отвлекаясь на бытовую рутину.

"Сдать квартиру даже не приходя, грубо говоря, все происходит удаленно, у вас квартиру и убирают после сдачи, подписывается договор, все удаленно", — отметил Николай Моженков.

Но одних технологий мало, если на рынке мало арендаторов. Владельцы стараются выделиться за счет яркого ремонта и качественных снимков, копируя тактику известных мировых сервисов. Красивая картинка заставляет людей чаще открывать объявление, но она не может заставить их платить больше, чем позволяет рынок. Когда клиентов не хватает, владельцам приходится идти на крайние меры.

"Единственный вариант для людей, которые купили, — это снижать стоимость, и тем самым тогда для них уже меньший доход и процент от их инвестиций", — считает Николай Моженков.

Полная запись программы с Николаем Моженковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.