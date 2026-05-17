Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька

Сдача квартиры в аренду может обернуться для владельца серьезным финансовым фиаско вместо ожидаемой прибыли, предупредил инвестор, финансовый аналитик Николай Моженков. О том, какие подводные камни скрывает современный рынок недвижимости, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Многие инвесторы смотрят на рынок через розовые очки, полагая, что аренда — это легкие деньги. На деле же собственник сталкивается с целым букетом проблем: от поиска надежных жильцов до внезапных простоев и порчи имущества. Причем расходы на восстановление жилья сейчас бьют по карману особенно больно.

"Сейчас тоже в нынешних реалиях подорожали многие вещи, связанные с ремонтом. Не только квартиры стоимостью, а еще ремонт. Потому что многие материалы импортировались, и тем самым сейчас ремонт стал дороже", — отметил Николай Моженков.

Ситуацию осложняет и затоваривание рынка. В последние годы в России строили много, но сейчас спрос не успевает за предложением. При этом девелоперы оказались в ловушке: они не могут просто взять и снизить цены, чтобы привлечь покупателей, так как связаны жесткими кредитными обязательствами перед банками. Если банк не разрешит продавать дешевле, застройщик будет держать цену до последнего, даже если продажи стоят.

"В данный момент я бы лично никому не рекомендовал инвестировать в недвижимость для того, чтобы сдавать и получать какой-то доход. Но есть все равно какие-то хорошие проекты, в которых надо разбираться индивидуально, но в общем пока лучше хранить деньги на депозитах", — считает эксперт.

