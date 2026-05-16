Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее

Сдача квартиры в аренду превратилась из "золотой жилы" в сомнительную затею, предупредил финансовый аналитик Николай Моженков. Что сегодня принесет вам больше денег, чем собственные квадратные метры, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Многие годы россияне считали покупку квартиры самой надежной стратегией: можно было получать доход от аренды и зарабатывать на росте стоимости самих "квадратов". Однако сейчас ситуация изменилась. Высокие ставки по депозитам и кредитам сделали аренду менее выгодной.

"В нынешних реалиях рентабельность задачи жилья как гораздо уменьшилась", — отметил Николай Моженков.

На рынке наблюдается застой: предложений много, а спрос падает, так как многие льготные программы стали недоступны. В некоторых случаях покупка квартиры в ипотеку и вовсе оборачивается убытками, если цена объекта снижается.

"Если сравнивать с депозитами или банковскими вкладами или ОФЗ или облигациями, то гораздо выгоднее просто сейчас деньги разместить на банковский депозит или в облигации и иметь доход гораздо выше", — считает инвестор.

Эксперт предостерегает от слепого доверия риелторам, которым важно лишь продать объект. История знает примеры, когда жилье обесценивалось во всем мире. Кроме того, собственникам нужно учитывать налоги и растущие расходы на коммунальные платежи.

"Не всегда недвижимость является лучшей инвестицией, и каждому человеку нужно это понимать", — резюмировал финансовый аналитик.

