Секрет одобрения пособий: что делать, если соцзащита ошиблась не в вашу пользу

Ошибки социальных служб при расчете доходов часто становятся причиной необоснованных отказов в господдержке, считает юрист, председатель Регионального отделения ВОРДИ Приморского края Александр Батлук. О способах защиты прав семей при оформлении пособий эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Система распределения пособий сегодня жестко привязана к имущественным критериям и уровню доходов. Однако автоматизация и человеческий фактор порой дают сбой, из-за чего нуждающиеся остаются без положенных денег. Александр Батлук отмечает, что в таких ситуациях нельзя опускать руки, так как активность самих граждан помогает исправлять ситуацию.

"Вы знаете, такие семьи есть и отказы есть, и дело в том, что действительно, очень много мер социальной поддержки завязаны на определенные критерии, на имущественные критерии, на доходы", — пояснил Александр Батлук.

По его словам, нередко случаются просчеты со стороны органов власти, но правовая грамотность помогает пресекать подобные нарушения.

"И я хочу сказать, что когда семья проявляет такую вот гражданскую активность, не просто соглашается с отказами, а начинает разбираться все-таки, подает жалобы, это дает уже свои плюсы", — подчеркнул эксперт.

Чтобы минимизировать риск ошибок при подаче документов, юрист советует использовать официальные сервисы, такие как Госуслуги или МФЦ. Важно своевременно консультироваться со специалистами при любых переменах в жизни, будь то переезд или трудоустройство. Если же самостоятельно разобраться в бюрократических тонкостях не получается, стоит обращаться в профильные некоммерческие организации, которые специализируются на защите прав семей и детей-инвалидов.

Полная запись программы с Александром Батлуком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.