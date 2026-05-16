Ожидали помощи, а получили отказ? Причина, по которой выплаты проходят мимо семьи

Роковая ошибка в оформлении документов может стоить семье положенных выплат, указал юрист, председатель Регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Приморского края Александр Батлук. Что мешает гражданам вовремя разобраться в правилах получения льгот, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В вопросах взаимодействия с государством ключевую роль играет осведомленность, однако именно её не хватает людям, максимально сосредоточенным на семейных делах. В зону риска попадают те, кто из-за болезни близких или необходимости постоянного ухода за ребенком вынужден действовать в условиях вечного дефицита времени. В такой спешке легко забыть о формальных обязанностях — например, о своевременном уведомлении ведомств о переезде.

"Дело в том, что правила становятся жертвами семьи, которые погружены, скажем так, в какие-то бытовые вопросы. В силу тяжелого заболевания ребенка, необходимости его реабилитации, какие-то важные вопросы именно в сфере оформления пособий, либо какие-то обязанности у семей известить о том, что меняется место жительства, их можно просто не знать. Это с одной стороны, а ведь можно просто-напросто упустить из вида в силу вот этой спешки", — отметил Александр Батлук.

Проблема часто упирается в доступ к актуальным данным. Хотя региональные ведомства, включая соцзащиту Приморского края, используют социальные сети и официальные порталы для информирования, жители малых городов и отдаленных поселков по-прежнему испытывают трудности с доступом к сети.

"У нас по поводу получения пособий в каждом регионе своя система информирования. Если на примере Приморского края я могу рассуждать, у соцзащиты есть каналы, в социальных сетях есть сайты, где все это подробно расписано. Но иногда этого недостаточно, потому что не во всех районах, не во всех малых городах есть доступ до сайтов, до социальных сетей, до интернета", — считает юрист.

Когда государственных ресурсов не хватает, на передний план выходит некоммерческий сектор. Организации вроде ВОРДИ берут на себя разъяснительную работу, обучая законным способам защиты своих прав и помогая не запутаться в бюрократических тонкостях.

