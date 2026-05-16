Переезд в Петербург стоил матери два миллиона: ошибка, которую соцзащита не прощает

Оформить детские пособия по месту регистрации и уехать в другой регион может быть чревато обвинением в хищении миллионов, предупредил юрист, председатель Регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Приморского края Александр Батлук. О юридических тонкостях смены места жительства для льготников эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Иногда жизненные обстоятельства, такие как поиск лучшей медицины для ребенка в крупном центре, вынуждают семьи фактически менять регион проживания. Однако система соцзащиты видит в этом не нужду, а нарушение закона, если вовремя не подать нужные бумаги. В центре скандала оказалась мать из Коми: переезд в Санкт-Петербург обернулся для неё требованием вернуть государству почти два миллиона рублей.

"Семья могла и не знать, что, фактически проживая в Санкт-Петербурге, необходимо известить соответствующие службы в Республике Коми для того, чтобы там прекратить эти выплаты", — отметил юрист.

По мнению эксперта, многие совершают подобные действия неосознанно, просто не понимая, что обязаны отчитываться о своем фактическом местонахождении. Ситуация становится патовой, когда получить новую прописку на месте не получается, а старые выплаты продолжают приходить.

"Семья должна была известить органы власти в Республике Коми о том, что она переезжает, в том числе временно, в другой регион", — считает юрист.

