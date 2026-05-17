Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы

Грубые замечания врачей о внешности пациентов провоцируют глубокие комплексы и заставляют людей отказываться от необходимого лечения, считает специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. Способы защиты от агрессии эксперт назвала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

В современных медицинских вузах будущих докторов обучают лечить на высочайшем уровне, однако вопросам коммуникации и врачебной этики уделяется катастрофически мало внимания. Из-за отсутствия навыков деликатного общения медики, обладая профессиональной властью, часто не умеют грамотно донести до пациента важную информацию.

"Докторов учат лечить, они это делают потрясающе, превосходно, но при этом их не учат говорить и разговаривать с пациентами", — отметила Надежда Коломацкая.

По её мнению, неумение тактично обсудить физические нюансы или лишний вес наносит человеку серьёзный вред. Проблема также кроется в профессиональном выгорании и неспособности некоторых специалистов разделять рабочую роль и личные эмоции. Когда врач делает некорректное замечание, он выходит за рамки своих компетенций, что превращает профессиональную помощь в деструктивное личное общение.

Если вас задели резкие слова, важно сразу обозначить свои границы, не впадая в ответную агрессию. Можно прямо сказать, что такой тон вам неприятен, или предложить изложить претензии в письменном виде — обычно это быстро охлаждает пыл собеседника. Защищать себя необходимо, иначе молчание лишь подтверждает право агрессора вести себя подобным образом и дальше.

