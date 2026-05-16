Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу

В Оренбургской области врач вместо операции обсуждал филлеры пациентки. Переход на личности и обсуждение внешности пациента или ученика недопустимы в рамках профессионального взаимодействия, отмечает специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. О границах допустимого в поведении врачей и учителей эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Врачебная и педагогическая этика в России часто сталкивается с тем, что специалисты воспринимают свой статус как право стоять "над" людьми.

"А внешность и какие-то косметологические процедуры или их отсутствие совершенно не входят в рамки компетенции учителя или врача", — отметила Надежда Коломацкая.

Она добавила, что использование знаний для давления на человека — это ошибочный путь, так как профессионал должен давать информацию мягко или не касаться личных тем вовсе.

Особое внимание стоит уделять школьной среде. Даже если в учебном заведении принят дресс-код, замечания должны касаться только соблюдения формальных правил, а не внешнего вида ученика как такового.

"Когда я говорю своё оценочное осуждение, я говорю, что "ты выглядишь вот так", или "это безобразно", или "это безвкусица", или "это плохо", я выражаю свою личную позицию, которая может ранить человека", — пояснила специалист.

Публичная критика, особенно в отношении подростков, может иметь непредсказуемые и тяжелые последствия для их психики. Наставник обязан транслировать нормы учреждения корректно и с глазу на глаз, не превращая соблюдение правил в личную травлю.

