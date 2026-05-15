Срок годности Евросоюза выходит: почему он не протянет дольше, чем старый холодильник

Евросоюз в его нынешнем виде может прекратить свое существование в ближайшие пять-семь лет, спрогнозировал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. О кризисе глобалистской модели и росте популярности национально ориентированных лидеров эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Сегодня во многих европейских странах наблюдается подъем национального самосознания. Обычные люди на своем кармане почувствовали, что политика единства в рамках ЕС не доводит до добра. На этом фоне появляются лидеры, которые ставят интересы своих государств выше амбиций глобалистов.

Ярким примером становится венгерский политик Петер Мадьяр. Он открыто заявляет о намерении покупать российский нефтегаз по ценам, которые оговорил Орбан с Путиным, и отказывается гарантировать многомиллиардные выплаты Украине из венгерского бюджета. Подобная позиция находит отклик у населения, уставшего от жестких квот ЕС, которые бьют по местным фермерам.

"Я вообще не уверен, что Евросоюз просуществует в своем нынешнем виде еще лет пять-семь", — отметил Марат Баширов.

По мнению политолога, нынешние руководители крупнейших стран Европы часто являются ставленниками глобалистов, чья экономическая модель напоминает мыльный пузырь. Когда власти идут на грубые нарушения при проведении выборов, как это было в Молдавии или Румынии, это лишь подтверждает их панику. Экономика не резиновая, и сдержать гнев людей, которые просто хотят нормально жить и работать, становится всё сложнее.

