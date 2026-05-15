Китай и США уже делят остатки: что осталось от европейской мощи без российских ресурсов

Европа рискует окончательно превратиться в третьесортную территорию из-за разрушения энергетических отношений с Россией, считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Как западные промышленные гиганты проигрывают конкуренцию и переносят производства в США, эксперт рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Промышленный сектор Евросоюза столкнулся с беспрецедентным кризисом, который начался с уничтожения "Северных потоков". Ранее европейские компании получали огромную прибыль, перерабатывая дешевый российский газ, но под давлением США и собственных санкций этот фундамент был разрушен. Теперь на смену старым проблемам пришла новая "энергоудавка" — дестабилизация поставок с Ближнего Востока, которая блокирует доступ к ресурсам из Катара и ОАЭ.

Ситуация дошла до того, что крупнейшие игроки, такие как химический концерн BASF, начали переводить свои основные мощности в Соединенные Штаты, где нефть и газ значительно дешевле. В это же время китайские производители электрокаров стремительно захватывают рынок, вытесняя даже таких гигантов, как BMW и Mercedes.

"Европа, не имея своей нефти и газа, разрушив отношения с Россией в части поставки энергоносителей дешевых, оказалась третьесортной территорией", — отметил Марат Баширов.

По мнению эксперта, внезапная милитаризация европейских стран связана не с реальным страхом перед Россией, а с попыткой спасти гражданскую промышленность за счет военных заказов. Чтобы "поддержать штаны" своей экономике, правительства урезают социальные программы и лишают дотаций фермеров. Пока ЕС пытается удержаться на старых технологических платформах, США и Китай уже фактически обсуждают, как они будут делить между собой наследство европейского рынка.

