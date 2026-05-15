Бессмысленные удары по призракам: почему США не могут нащупать нервную систему Ирана

Иранская армия успешно противостоит давлению США благодаря созданию децентрализованной системы управления войсками, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. О роли Китая в укреплении военной промышленности Исламской Республики эксперт рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Американское военное присутствие в Ормузском проливе оказалось малоэффективным из-за подготовленного "москитного флота" и плотного минирования акватории. Ключевым фактором устойчивости Тегерана стала помощь Китая, который после событий 2025 года обеспечил союзника средствами ПВО и разведданными. Главное достижение этого сотрудничества — создание системы, при которой ракетные дивизионы годами остаются невидимыми для противника, скрываясь в горном ландшафте.

Ракетные подразделения действуют полностью автономно, ожидая лишь условного сигнала по радио для выполнения боевой задачи. Это делает превентивные удары США бессмысленными, так как обнаружить замаскированные позиции до момента пуска невозможно.

"Вот я вам расскажу на примере нашей подводной лодки. Лежит наша подводная лодка где-нибудь, вот там около Соединенных Штатов, например, или в другом месте. И 30 лет не шевелится. И в какой-то момент командир этого корабля слышит по радио. Он его слушает каждый день в одно и то же время. "Вася пришел к Люсе". Значит, что делает командир корабля? Он открывает свой сейф и берет папочку номер два", — отметил Марат Баширов.

Подобная неуязвимость заставляет Вашингтон менять риторику на переговорах в Пекине. Сегодня речь идет уже не просто о региональном конфликте, а о формировании новой многополярной системы, где сильные державы жестко отстаивают свои зоны влияния.

