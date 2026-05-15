Доллар превращается в фантик: что лишило США главного рычага влияния

Разрушение старого мирового порядка стало очевидным фактом даже для западных лидеров, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. О причинах краха финансовой модели США и формировании новых торговых путей эксперт рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Еще на Мюнхенской конференции официальные лица подтвердили, что прежний уклад перестал существовать. Одной из главных причин тектонических сдвигов стала деградация финансовой модели. Доллар, который когда-то был жестко привязан к золоту для обеспечения стабильности мировых расчетов, превратился в инструмент бесконтрольного печатания денег.

"В 1975 году американцы собрали Ямайскую конференцию, и отвязали от доллара золото. То есть золото стало обычным уже товаром, обычным металлом", — отметил Марат Баширов.

Сегодня огромный государственный долг США делает обслуживание валюты все более тяжелым бременем для мировой экономики. Постоянные колебания курса доллара мешают торговле, из-за чего странам становится гораздо выгоднее переходить на прямые расчеты, например, в паре рубль-юань. На фоне финансовой нестабильности Россия и её партнеры укрепляют свои позиции, создавая альтернативные механизмы взаимодействия.

Параллельно с этим рушится монополия Вашингтона на контроль транспортных артерий. США привыкли удерживать преимущество, распоряжаясь ключевыми проливами и каналами, однако современные проекты меняют географию логистики.

"Все транспортные пути, которые строятся в рамках проекта "Один пояс, один путь", там же нет ни одной американской базы", — считает политолог.

Развитие новых коридоров, проходящих через Каспий, Иран и российскую речную систему, создает пространство, свободное от военного присутствия США. Эти маршруты обеспечивают независимость международной торговли и окончательно закрепляют переход к многополярности, где мощь России и её союзников становится определяющим фактором.

Полная запись программы с Маратом Башировым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.