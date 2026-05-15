Миллионы долларов вдребезги: как Россия превращает вражеские дроны в мусор

Использование охотничьих ружей с дробью стало эффективным ответом российских бойцов на угрозу малых дронов, отметил военный эксперт , экс-сенатор, Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Об уникальных методах защиты и нашем превосходстве над противником специалист рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Конфликт на Украине стал войной технологий, где российская армия задает новые правила. Традиционные пулевые ранения в госпиталях стали редкостью, так как основная работа идет с применением беспилотников. Наши специалисты мастерски управляют дронами, которые способны уничтожить технику или достать противника даже в самом защищенном блиндаже.

"Сегодня танки, которые всё время говорили о броне, вот этим небольшим дроном в силовое отделение бьётся, и он выходит в строя и горит", — считает Франц Клинцевич.

Чтобы полностью исключить ущерб для российских машин, были внедрены "мангалы" — стальные сетки, которые сводят на нет действие кумулятивной струи. Это наше изобретение, которое теперь ставится на танки прямо на заводах.

Тактика штурмовых групп тоже изменилась в пользу безопасности наших солдат. Теперь группы по три человека идут вперед под прикрытием операторов беспилотников, которые ведут непрерывное наблюдение и наносят удары. Для борьбы с мелкими целями в подразделениях активно внедряют охотничьи ружья, оказавшиеся эффективнее классических систем ПВО.

"Маленькие дроны вообще не имеют аналога, как с ними бороться, кроме охотничьего ружья", — отметил Франц Клинцевич.

Обычная "дробь" позволяет сбивать аппараты на подлете, пока мощная российская авиация утюжит позиции противника тяжелыми бомбами весом до трех тонн.

