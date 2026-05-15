Золотой шанс Сталина, который мы потеряли: почему рубль не стал мировой валютой

Военный эксперт, экс-сенатор, Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич связал мощь американской армии с привилегированным положением доллара, который позволяет США эксплуатировать мировые ресурсы. О том, почему печатный станок стал главным инструментом гегемонии, и когда был упущен шанс рубля на захват мира, спикер рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Сегодня миром правят деньги, а главной задачей Вашингтона остается сохранение статуса доллара как основной резервной валюты. Эта система позволяет американцам тратить на производство "бумажек" копейки, получая взамен реальные ресурсы.

"Это создать такую систему, когда тратишь на бумажку десять центов и за нее покупаешь, чтобы получить сто долларов. Надо реально продать бочку нефти, положить это и так далее. Они за счет нас, всего мира, содержат вооруженные силы", — отметил Франц Клинцевич.

Любые попытки европейских лидеров перейти на расчеты в евро пресекались мгновенно. При этом исторически Россия имела уникальный шанс занять место лидера в финансовом мире. После Великой Отечественной войны рубль мог стать международной валютой, однако советское руководство не решилось на этот шаг. По мнению эксперта, Сталину и его окружению тогда не хватило компетенций и специальных знаний, чтобы реализовать эту возможность.

Сейчас Россия вынуждена искать альтернативные пути и развивать расчеты в национальных валютах. Против страны введено уже 37 тысяч различных санкций, что стало беспрецедентным давлением в мировой истории. Однако, несмотря на блокировки, Россия продолжает отстаивать свои ресурсы, которые западные элиты давно привыкли считать "мировым достоянием".

