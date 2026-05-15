Забудьте про политику: какой реальный куш надеется сорвать Запад на украинских землях

Западные страны стремятся установить контроль над колоссальными запасами полезных ископаемых на Украине, чтобы использовать их в своих целях, считает военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru специалист объяснил, какие скрытые задачи решают США на подконтрольных территориях.

На самом деле интерес к региону продиктован не только политикой, но и прагматичным расчётом. Территория Украины богата ресурсами, которые, по мнению спикера, не должны достаться противникам. Более того, военная инфраструктура планировалась задолго до текущих событий.

"Американские строители приехали строить, не говорю про базу на Крыму, а школы, больницы и детские сады, даже не доверив украинцам. Всё было подписано", — отметил Франц Клинцевич.

Помимо ресурсного вопроса эксперт затронул тему биологической безопасности. Ранее Дональд Трамп поднял вопрос о работе американских лабораторий, однако эксперт призывает не искать в этом правду.

"Трамп об этом говорит не потому, что хочет справедливости, а потому, что хочет в этот сложный период предвыборный насолить демократам и Байдену, показывая вот эти вещи", — подчеркнул спикер.

