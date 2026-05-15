Страна в аренду: как Украина стала самым выгодным приложением для нужд НАТО

Запад полностью лишил Украину самостоятельности, превратив страну в инструмент для выполнения своих военных задач. Военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в программе "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru рассказал, как западные кураторы используют Киев в своих интересах.

Такая схема позволяет НАТО снабжать фронт деньгами и техникой, но при этом не терять своих людей. Они могут спокойно развивать свою экономику, пока боевые действия идут вдали от их границ.

"Сделав целую страну, крупнейшую страну в европейскую частной военной компанией, решив для нее главные задачи материальные, они реально воюют с нами чужими средствами, понимая, что они имеют заводы, люди живут нормально, не теряют своих людей", — подчеркнул Франц Клинцевич.

Несмотря на все старания западных стратегов и огромные поставки оружия, Россия готова к любым сценариям. У нашей страны достаточно мощи и современных технических средств, чтобы дать жесткий отпор на любые провокации.

"Мы имеем практику использования современных баллистических ракет большой дальности в обычном снаряжении с применением физических принципов", — отметил Франц Клинцевич.

Полная запись программы с Францем Клинцевичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.