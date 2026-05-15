Россия вскрыла землю на 27 этажей: почему хвалёная броня Южмаша рассыпалась как песок

Удары новейшим российским вооружением вызывают локальные землетрясения и уничтожают подземные заводы на глубине в десятки этажей, отметил военный эксперт, экс-сенатор, Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru он рассказал, как Россия нарастила количественные и качественные компетенции в ходе спецоперации.

Российская армия демонстрирует уникальные возможности вооружения, способного сокрушить инфраструктуру, которая строилась десятилетиями. Скорость падения боеприпаса в семь километров в секунду создает такую кинетическую силу, что даже в металлическом стержне без боевого заряда объект превращается в труху. Под ударом оказался знаменитый "Южмаш" на Украине — предприятие, уходящее на 27 этажей вниз и защищенное на случай ядерной войны.

"В течение пятнадцати километров было землетрясение, потрескались дома, никакого шума. Люди выехали, посмотрели, а где был "Южмаш" — там только яма со щебнем", — подчеркнул Франц Клинцевич.

По словам эксперта, под руинами завода могли остаться около пяти тысяч иностранцев, чье присутствие на подобных объектах официально не афишируется. Спикер уверен, что за время спецоперации Россия не просто сохранила свои наработки, но и качественно накопила огромный арсенал самого разного оружия.

Франц Клинцевич подчеркивает, что само начало СВО было продиктовано жесткой необходимостью, как и в свое время ввод войск в Афганистан: это было невозможно не сделать. Если бы решение не приняли вовремя, последствия для страны были бы катастрофическими.

"Если бы мы тогда не сделали, будучи может быть и не до конца готовы, то мы уже бились бы под Воронежем", — уверен эксперт.

Полная запись программы с Францем Клинцевичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
