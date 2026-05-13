Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз

Внутренние проблемы Украины, особенно зашкаливающий уровень коррупции, становятся для населения более значимым фактором, чем боевые действия, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт Финансового университета при Правительстве России объяснил, почему смену политического вектора в Киеве невозможно обеспечить одними лишь информационными методами.

Вопрос о возможности внутренней дестабилизации украинского режима сегодня упирается в тотальную работу пропагандистской машины Киева. Любое проявление несогласия с курсом Владимира Зеленского моментально клеймится местными ресурсами как российское влияние.

"Это их один из базовых нарративов по взаимодействию со своим населением, с общественным мнением", — отметил Денис Денисов.

По мнению спикера, такой подход абсурден, но позволяет власти блокировать любую критику, называя её враждебной операцией.

Однако реальное положение дел внутри страны гораздо сложнее. Социологические исследования показывают, что коррупция для украинцев стала темой номер один. Она превратилась в неимоверную проблему, которая в сознании граждан порой затмевает даже сам конфликт. Несмотря на это, ожидать мгновенных перемен только за счёт информационного воздействия не стоит.

"Когда эффективно работают все составляющие, военная составляющая, и дипломатическая, информационная, экономическая, вот тогда и можно ожидать эффективного завершения конфликта", — считает эксперт.

При этом дипломатический путь сейчас фактически отсутствует, а международная санкционная логика по-прежнему несправедлива и работает преимущественно против нашей страны, игнорируя действия Киева.

