Дагестан тонет, а центр страны горит: найдена причина этой странной погодной мести

Глобальное потепление лишает климат стабильности, провоцируя резкие температурные скачки и природные катаклизмы, отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. О причинах растущей контрастности климата эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Сегодня наша климатическая система находится под мощной нагрузкой. Из-за глобального потепления она начинает "колебаться", из-за чего значительно повышается так называемая контрастность климата. Представьте себе маятник: чем сильнее его отклонить, тем агрессивнее он будет раскачиваться, пытаясь вернуться в равновесие. Именно эти "выбросы" энергии мы ощущаем на себе в виде погодных аномалий.

"Система, грубо говоря, как вы маятник начали качать, если вы сильнее его отклоните, тем сильнее он будет качаться. Вот он пытается прийти в равновесие, но соответственно будут выбросы так называемые", — отметил Сергей Мухаметов.

Особое внимание эксперт уделил тому, что северные и южные полярные области планеты теплеют быстрее, чем тропики. Из-за сокращения разницы температур между ними меняется движение воздушных масс. В России это часто приводит к возникновению блокирующих антициклонов. Когда такая "стена" воздуха замирает над центральной частью страны, устанавливается аномальная жара, которая длится неделями и приводит к пожарам. При этом циклоны, вынужденные обходить это препятствие, обрушивают всю свою мощь на южные регионы.

"С одной стороны у нас становится меньше циклонов. Допустим встает блокирующий антициклон. Почки циклонов обходят этот антициклон по югу и наводнение в Дагестане", — подчеркнул старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ.

По прогнозам специалиста, в будущем климатическая система станет еще менее стабильной. Жителям страны стоит готовиться к тому, что засухи и наводнения будут происходить все чаще.

