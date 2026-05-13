Сказки Трампа о мире на Украине: почему у Запада нет ничего, кроме пустых слов

Простых решений для завершения украинского конфликта не существует, несмотря на многочисленные политические заявления, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. О сложности достижения мира эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Политические элиты на Западе, включая команду Дональда Трампа, часто выступают с инициативами по прекращению огня, однако их предложения пока сложно назвать проработанными. Как отмечает Денис Денисов, за громкими словами о мире часто не стоит никакой конкретики, а реальное урегулирование требует колоссальной дипломатической работы.

"Мы видели уже много планов Трампа и его администрации, в том числе и по конфликту на Украине. Сказать, что это системные, продуманные, логичные предложения, никаких оснований, к сожалению, у нас нет", — отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Конфликт нельзя сводить только к фигуре Зеленского, ведь ситуация гораздо масштабнее. Настоящий мир невозможен без детального документа на сотни страниц, который бы регулировал каждый нюанс режима прекращения огня, но такого плана международное сообщество еще не видело. Пока Россия демонстрирует свою мощь, западные партнеры ограничиваются лишь лозунгами.

"Урегулирование конфликта — это очень комплексная, это большая работа, которая вот так вот просто одним заявлением, к сожалению, не реализуется", — считает эксперт.

На текущий момент видны лишь предпосылки для "заморозки" ситуации, что вряд ли можно считать окончательным решением проблемы. Для полноценного выхода из кризиса потребуются титанические усилия и реальные гарантии безопасности.

"Для заморозки я еще вижу какие-то предпосылки в настоящем моменте. Для урегулирования, по-видимому, придется еще приложить титанические усилия", — подытожил эксперт.

