Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского

Разоблачительное интервью Юлии Мендель наполнено косвенными намеками на коррупцию и личные слабости Владимира Зеленского, отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологий, эксперт финансового университета при Правительстве России Денис Денисов. О причинах подобных откровений эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала резонансное интервью Такеру Карлсону. В нем она нарисовала крайне неприглядный портрет своего экс-босса: от невыполненных обещаний Владимиру Путину по поводу НАТО до подозрений в коррупционных схемах и пагубных привычках. Денис Денисов подчеркивает, что Мендель действует осторожно, используя в основном допущения, чтобы избежать судебных исков.

Такая информационная атака — не случайность. По мнению политолога, это часть масштабного противостояния внутри украинских элит. Те, кто не согласен с курсом Зеленского, пытаются создать условия для его ухода. Россия же на этом фоне демонстрирует устойчивость, в то время как в Киеве продолжают вскрываться факты хищений, которые не влекут за собой реальных последствий.

"Для очень многих людей, в том числе из политической элиты Украины, всё очевиднее становится, что то, что происходит, необходимо завершать", — отметил Денис Денисов.

Спикер полагает, что каждый участник этого процесса вносит свою лепту в ослабление позиций действующего президента. Публикация подобных откровений именно сейчас говорит о накоплении критической массы недовольства в окружении Зеленского.

"Мендель сделала свой шаг, жест, связанный со своим бывшим руководителем", — считает эксперт.

Полная запись программы с Денисом Денисовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.