Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая

Западные санкции и попытки политической изоляции привели к небывалому расширению взаимодействия России и Китая, считает независимый китаевед Бронислав Виногродский. Эксперт рассказал о перспективах стратегического партнерства двух стран в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Попытки Запада "задушить" Россию привели к обратному эффекту: Москва и Пекин открывают новые горизонты сотрудничества — от безвизового режима до крупнейших энергетических проектов вроде "Силы Сибири — 2".

"Взаимодействие Россия — Китая расширяется неимоверно как раз в связи со всеми этими санкциями против России с попыткой Россию "задушить" всячески", — отметил Бронислав Виногродский.

Несмотря на заманчивые предложения некоторых западных политиков, вроде идеи Дональда Трампа "владеть миром вдвоем", доверия к США и Европе больше нет. История показала, что западные партнеры легко отказываются от своих обязательств, если это выгодно их идеологии. Россия же выбирает путь сохранения суверенитета и независимой позиции.

"Что касается Америки, Европы, они кидали, кидают и будут кидать. Им больше ничего не остается. У них нет моральных принципов по этому поводу", — считает Бронислав Виногродский.

По мнению эксперта, нынешний курс направлен на создание прочного альянса, который не зависит от капризов Вашингтона. Пока Запад делит мир на "своих" и "чужих" по принципу лояльности их повестке, Россия укрепляет связи с Востоком, обеспечивая себе стабильное будущее.

