Провокация захлебнулась: как формат парада Победы стал жёстким ответом противнику

Сокращенный формат парада на Красной площади стал стратегическим решением, позволившим гарантировать абсолютную безопасность и сорвать планы противника по дестабилизации обстановки, отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв. О том, как Россия профессионально купировала возможные риски, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В этом году формат торжества был скорректирован: вместо прохода тяжелой техники и массовых расчетов упор был сделан на точечное присутствие и усиленную защиту. Дмитрий Журавлёв подчеркнул, что враг нацеливался именно на срыв мероприятия, и спокойное проведение парада без единого инцидента — это безусловный успех наших спецслужб.

"То, что его не сорвали — это наш успех. То, что для этого пришлось проводить его в усеченной форме — это наши трудности", — считает политолог.

Эксперт уверен, что жесткие меры были оправданы ожиданием провокаций с использованием украино-европейских беспилотников. При этом Россия не стала полагаться на пустые обещания западных политиков вроде Трампа, понимая, что в США по-прежнему доминируют силы, заинтересованные в раздувании конфликта.

"Если бы Америка в целом сказала: нет, война должна закончиться, война бы давно закончилась", — отметил Дмитрий Журавлёв.

Полная запись программы с Дмитрием Журавлёвым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.