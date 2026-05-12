Голливудская улыбка сменилась оскалом: как Запад потерял доверие всей планеты

Западная политика окончательно подорвала доверие мирового сообщества, открывая путь к реальному суверенитету Москвы и Пекина, считает независимый китаевед Бронислав Виногродский. Почему время диктата Вашингтона и Брюсселя закончилось, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

По мнению эксперта, сейчас наступил период заката Запада. Америка еще пытается сохранить влияние, но ее идеология полностью себя дискредитировала.

"Америка себя показала совершенно как бы лживой и развратной во множестве каких-то вещей. И если там еще сохранилось какое-то влияние через Голливуд и так далее, больше никто не верит Америке", — отметил Бронислав Виногродский.

Спикер подчеркнул, что сегодня ни США, ни Европа не вызывают доверия, так как в любой момент могут предать своих партнеров. На этом фоне Россия и Китай демонстрируют последовательность и уверенно идут своим курсом. Наша страна наконец-то обретает настоящую независимость от европейского влияния, которое навязывалось годами.

Китаевед также добавил, что Пекин не собирается играть по западным правилам. В Китае помнят попытки превратить страну в колонию и понимают, что за красивыми словами о демократии скрывается желание Запада извлекать выгоду за чужой счет. Сегодня мощный союз России и Китая становится реальной силой на мировой арене.

