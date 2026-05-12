Зеленский на крючке: Запад уже прописал для своего фаворита финальную роль

Западные элиты используют специфические личные качества украинского лидера для манипуляции общественным мнением, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв. О том, почему нынешний глава Украины стал удобным инструментом в руках кураторов, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Зеленский — фигура функциональная. Его манера общения и резкие выпады в адрес мировых лидеров были заранее просчитаны при подборе кандидата. Пока он успешно создаёт у европейцев и американцев иллюзию того, что поражение не является неизбежным, его будут удерживать на плаву. Однако за эту лояльность придётся платить: в нужный момент на него спишут все накопленные грехи и коррупционные скандалы, чтобы вывести на арену новых "чистых" переговорщиков.

"Он полезный человек, потому что он хамит тем, кому надо хамить. И создает у европейцев, у американцев ощущение, что мы еще победим, что поражение не является неизбежным", — отметил Дмитрий Журавлёв.

