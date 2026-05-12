Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Соблазнение Дракона фантиками: почему обещания Запада не заставят Китай забыть о Москве

Правда ТВ » Точка зрения

Визит Дональда Трампа в Китай может вскрыть истинную глубину союза Пекина, Москвы и Тегерана, считает независимый китаевед Бронислав Виногродский. О том, почему интересы Китая в этой связке не совпадают с американскими планами, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Предстоящие переговоры в Пекине обещают быть напряженными, ведь на кону стоит стабильность целого региона. По мнению эксперта, Китай заинтересован в сильной России и сохранении мира у своих границ. Здесь работает старая китайская мудрость: сосед порой ближе любого родственника.

"Место Ирана указывает в сторону поддержки Китаем России и в поддержке собственных интересов. Китай заинтересован в стабильности с Россией однозначно", — отметил независимый китаевед Бронислав Виногродский.

В вопросе поставок вооружений Поднебесная соблюдает осторожность, стараясь избегать открытых скандалов. Однако идеологический разрыв с Западом становится всё очевиднее. Эксперт подчеркивает, что мир входит в фазу заката Америки, где доверие к Вашингтону окончательно подорвано из-за его неискренности.

"Все понимают, что Америка в любом случае кинет, не задумываясь ни одной секунды, так же, кстати, как и Европа", — считает независимый китаевед Бронислав Виногродский.

Полная запись программы с Брониславом Виногродским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.