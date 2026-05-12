Соблазнение Дракона фантиками: почему обещания Запада не заставят Китай забыть о Москве

Визит Дональда Трампа в Китай может вскрыть истинную глубину союза Пекина, Москвы и Тегерана, считает независимый китаевед Бронислав Виногродский. О том, почему интересы Китая в этой связке не совпадают с американскими планами, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Предстоящие переговоры в Пекине обещают быть напряженными, ведь на кону стоит стабильность целого региона. По мнению эксперта, Китай заинтересован в сильной России и сохранении мира у своих границ. Здесь работает старая китайская мудрость: сосед порой ближе любого родственника.

"Место Ирана указывает в сторону поддержки Китаем России и в поддержке собственных интересов. Китай заинтересован в стабильности с Россией однозначно", — отметил независимый китаевед Бронислав Виногродский.

В вопросе поставок вооружений Поднебесная соблюдает осторожность, стараясь избегать открытых скандалов. Однако идеологический разрыв с Западом становится всё очевиднее. Эксперт подчеркивает, что мир входит в фазу заката Америки, где доверие к Вашингтону окончательно подорвано из-за его неискренности.

"Все понимают, что Америка в любом случае кинет, не задумываясь ни одной секунды, так же, кстати, как и Европа", — считает независимый китаевед Бронислав Виногродский.

