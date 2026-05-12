Любой мирный договор с нынешней Украиной станет лишь временным перемирием, если не будет проведена полная денацификация страны, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв. О сценариях завершения конфликта и историческом опыте эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Анализируя текущую ситуацию, политолог проводит параллель с событиями начала XX века. Он напоминает, что половинчатые решения всегда ведут к повторению трагедии, так как идеологический фундамент противника остается нетронутым.

"Посмотрев на версальские документы, на мирный договор, маршал Фош сказал: перемирие на двадцать лет, и угадал. В 1939-м война началась снова. Понимаете? Вопрос не в том, что надо победить Украину. Украины вообще не надо. Украина — это 50 процентов наш народ. Надо победить тех, кто ею правит", — отметил Дмитрий Журавлёв.

Эксперт подчеркивает, что Россия ведет боевые действия в формате специальной операции именно из-за стремления сохранить жизни людей и гражданскую инфраструктуру. Если бы ставилась задача уничтожения любой ценой, как в годы Великой Отечественной войны, сроки были бы иными. Однако гуманный подход и забота о народе, который эксперт называет частью нашего, требуют времени и осторожности.

"Без денацификации любая победа и любой мирный договор будет временным", — считает Дмитрий Журавлёв.

По его мнению, только искоренение нацистской идеологии и смена правящего режима позволят поставить точку в этом противостоянии и избежать повторения "версальского сценария" в будущем.

