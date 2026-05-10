Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы

Текущая модель экономии граждан может превратиться в затяжной процесс, требующий активного вмешательства государства. О том, почему для оживления рынка необходимы инвестиции в сложное производство, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал экономист и финансовый аналитик Александр Лежава.

Сложившаяся экономическая модель напоминает спираль, где снижение покупательной способности населения ведет к сокращению бизнеса. В первую очередь под давлением оказывается малый сектор и сфера услуг, так как люди массово отказываются от ремонта одежды или химчисток в пользу базовых нужд. Выйти из этого цикла можно только через создание нового спроса со стороны государства, так как рыночные механизмы в условиях нехватки средств у людей замедляются.

"На мой взгляд, существует возможность расшить эту ситуацию, но нужно, чтобы государство предприняло шаги по созданию спроса. Другого варианта просто не просматривается", — отметил Александр Лежава.

Ключевым направлением поддержки должно стать финансирование предприятий, выпускающих сложную продукцию с высоким уровнем переработки. Это создаст цепочку заказов для смежных производств, обеспечит стабильные выплаты заработных плат и увеличит налоговые поступления. Пока же политика Банка России по сдерживанию ликвидности приводит к тому, что реальный сектор сталкивается с дефицитом ресурсов для развития.

"Если бы государство начало стимулировать производство сложной продукции, это бы позволило предприятиям финансировать смежников и платить зарплаты. Пока же мы видим, что экономика сокращается, особенно в сфере услуг", — подчеркнул Александр Лежава.

При этом текущие показатели потребления эксперт не склонен связывать с сезонными факторами или длинными выходными. Переход граждан к режиму строгой экономии носит более глубокий характер и обусловлен отсутствием свободных средств, а не календарным графиком.

"Я не вижу взаимосвязи между праздниками и текущим месяцем. У людей просто нет денег для того, чтобы оплачивать дополнительные расходы, все сводится к базовым потребностям", — пояснил Александр Лежава.

