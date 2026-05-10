Экономика расхламления: почему россияне стали продавать даже семейные реликвии

Привычные покупки и спонтанные траты все чаще уступают место строгой ревизии личных ресурсов и поиску дополнительных источников дохода. О том, как изменение потребительского спроса заставляет граждан адаптироваться к новым экономическим условиям, в эфире Pravda.Ru рассказал экономист и финансовый аналитик Александр Лежава.

Современное бережливое поведение в стране вызвано не столько ростом финансовой грамотности, сколько необходимостью подстраиваться под текущую ситуацию. Чтобы сохранить привычный уровень жизни и покрыть базовые расходы, люди начинают активно использовать внутренние ресурсы, выставляя на продажу вещи, которые годами хранились в запасниках. Оживление на вторичном рынке и сайтах объявлений становится наглядным примером поиска средств для поддержания семейных бюджетов.

"Это вынужденная экономика в полный рост. Люди начинают вытаскивать из своих шкафов то, что у них лежало годами, им нужны средства на поддержание текущего уровня жизни", — отметил Александр Лежава.

По мнению аналитика, такая активизация частных продаж помогает гражданам временно сбалансировать свои расходы без привлечения новых кредитов.

Одной из причин перенастройки рынка труда и коррекции доходов стало охлаждение потребительского спроса. Текущая денежно-кредитная политика с высокими ставками сделала заемные средства менее доступными как для бизнеса, так и для рядовых покупателей. В таких условиях предприятиям приходится пересматривать производственные графики и искать способы оптимизации затрат на персонал.

"Банк России задрал процентные ставки, что привело к снижению спроса и дефициту ликвидности в экономике. Брать кредиты под такие проценты могут далеко не все", — подчеркнул эксперт.

Эта ситуация заставляет промышленный сектор переходить к более сдержанным моделям развития, что напрямую отражается на динамике рабочих мест и уровне предлагаемых зарплат. Дополнительным вызовом для населения остается высокая долговая нагрузка по уже взятым ипотечным и потребительским кредитам. Отсутствие возможности перекредитоваться под более низкий процент лишает людей финансового маневра, заставляя жить строго на текущий доход. На этом фоне работодатели получают возможность диктовать условия, предлагая сотрудникам сохранение места при условии коррекции выплат или отказа от премий.

"Люди часто сидят на одной зарплате, дополнительные выплаты сокращаются. Увольнения позволяют работодателям ставить условия: либо ты работаешь за меньшие деньги, либо покидаешь место", — пояснил Александр Лежава.

В конечном счете высокая закредитованность и изменения на рынке труда заставляют граждан выбирать стратегию максимального удержания текущих позиций, даже при снижении реальных доходов.

