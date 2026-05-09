Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги

Россияне начали жестко ограничивать свои траты, фокусируясь исключительно на базовых потребностях, считает финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава. О причинах смены потребительской модели поведения эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Наблюдается сокращение производства и рабочих недель, что лишает граждан уверенности в завтрашнем дне. В таких условиях люди начинают "резать" свои необязательные расходы, оставляя средства только на самое необходимое.

"Естественно, в таких условиях люди начинают экономить и режут все то, что раньше можно было, скажем так, начинают резать свои хотелки. Все больше людей опирается только расходуя свои средства на то, что абсолютно необходимо", — отметил Александр Лежава.

Общество разделилось на две группы: одни стараются откладывать каждую копейку, пока есть работа, другие уже тратят последние запасы. При этом отчеты о триллионах на счетах не должны вводить в заблуждение, так как значительные накопления есть лишь у узкого слоя населения.

"По той же самой статистике, основная масса накопленных средств, которые есть у граждан, она не более одного миллиона рублей, которые хранится в банках. Поэтому сбережения не велики", — считает аналитик.

В приоритете у граждан остаются коммунальные платежи, транспорт и еда. Покупка новой одежды или использование услуг химчисток отходят на второй план, если старые вещи еще в нормальном состоянии. Люди морально готовятся к "черному дню", отказываясь от всего, что не является критически важным для выживания.

