Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги

Правда ТВ » Точка зрения

Россияне начали жестко ограничивать свои траты, фокусируясь исключительно на базовых потребностях, считает финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава. О причинах смены потребительской модели поведения эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Наблюдается сокращение производства и рабочих недель, что лишает граждан уверенности в завтрашнем дне. В таких условиях люди начинают "резать" свои необязательные расходы, оставляя средства только на самое необходимое.

"Естественно, в таких условиях люди начинают экономить и режут все то, что раньше можно было, скажем так, начинают резать свои хотелки. Все больше людей опирается только расходуя свои средства на то, что абсолютно необходимо", — отметил Александр Лежава.

Общество разделилось на две группы: одни стараются откладывать каждую копейку, пока есть работа, другие уже тратят последние запасы. При этом отчеты о триллионах на счетах не должны вводить в заблуждение, так как значительные накопления есть лишь у узкого слоя населения.

"По той же самой статистике, основная масса накопленных средств, которые есть у граждан, она не более одного миллиона рублей, которые хранится в банках. Поэтому сбережения не велики", — считает аналитик.

В приоритете у граждан остаются коммунальные платежи, транспорт и еда. Покупка новой одежды или использование услуг химчисток отходят на второй план, если старые вещи еще в нормальном состоянии. Люди морально готовятся к "черному дню", отказываясь от всего, что не является критически важным для выживания.

Полная запись программы с Александром Лежавой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Магия балета ускользает: как спасти "Лебединое озеро" от превращения в сухую гимнастику
Магия балета ускользает: как спасти "Лебединое озеро" от превращения в сухую гимнастику
Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией
Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией
Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога
Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога
Жириновский гипнотизировал массы: приём, который заставлял страну годами повторять его фразы
Жириновский гипнотизировал массы: приём, который заставлял страну годами повторять его фразы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.