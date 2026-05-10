Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей

Агрессивное поведение родителей часто становится следствием внешнего давления и экономических трудностей, однако закон редко принимает такие оправдания во внимание, рассказал адвокат, председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов. Об особенностях воспитания в цифровую эпоху и роли образовательных учреждений эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Воспитание детей в современных реалиях превратилось в сложный процесс, на который влияют не только внутрисемейные отношения, но и внешние факторы. Экономическая нестабильность и личные неудачи взрослых нередко находят выход в неподобающем поведении по отношению к младшим.

"И мы находимся в довольно непростой экономической ситуации, да? Кто-то мог потерять работу, кто-то, какие-то другие могли быть проблемы, которые, безусловно, не могут быть связаны с неподобающим поведением", — отметил председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов.

Дополнительную нагрузку на процесс социализации накладывает цифровая среда. В мире гаджетов дети постоянно сталкиваются с нецензурной лексикой и сомнительными примерами коммуникации в игровых чатах. Эксперт подчеркивает, что нынешнее поколение растет в совершенно иной информационной эпохе, чем их родители, что требует изменения подходов к общению в семье.

"Вообще воспитание ребёнка довольно тоже проблематичная, непростая история, проблема связана с тем, что в мир современных гаджетов дети тоже наши находятся там во всяких играх. А там есть чаты, в которых они общаются, ну, и видят", — пояснил Андрей Губанов.

В случаях, когда семейные конфликты выходят за рамки нормы, в ситуацию обязаны вмешиваться профессионалы. В детских садах и школах работают психологи и классные руководители, в чьи прямые обязанности входит мониторинг обстановки. Если педагоги замечают тревожные сигналы, они должны оперативно передавать информацию в органы опеки или комиссию по делам несовершеннолетних.

